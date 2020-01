PODCAST 518 : Pas de PS5 à l'E3, addiction au Jeu Vidéo et CES 2020 au programme !

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Si les trains et les métros sont toujours à l'arrêt, l'actualité, elle, roule tranquillement. Après ses attentes pour 2020, la rédaction se réunit à nouveau pour un podcast centré sur des informations brûlantes.

À voir aussi : PODCAST 517 : Jeux, Consoles, PC, Services... Nos attentes pour 2020 !

C'est peu de dire que l'on a besoin de chaleur par les temps qui courent. De la chaleur humaine, le grand maître Traz en a à revendre, d'autant plus que les sujets de cette nouvelle émission lui donnent plus ou moins des vapeurs, dont profitent pleinement Camille, Plume et Thomas.

L'absence de PlayStation lors de l'E3 2020, et les conséquences que cela peut avoir, c'est déjà quelques degrés de plus. La campagne de prévention à destination des adolescents qui met le Jeu Vidéo au même niveau que l'alcool et le tabac, ça devient la canicule. Et toute la technologie montrée lors d'un Consumer Electronics Show de légende (?), voilà la salle transformée en fournaise.

Et la fusion n'est pas loin grâce aux Win et Fail de la semaine, aux infos d'il y a dix ans sur Gameblog, à l'anniversaire de la semaine et au retour du Hors-Jeu. L'hiver ? Avec Traz, connaît pas.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans pub pour les Premium.