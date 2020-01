PODCAST 517 : Jeux, Consoles, PC, Services... Nos attentes pour 2020 !

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

L'année 2020 début un peu comme 2019 s'est terminé, mais la rédaction tient bon et arrive toujours à trouver le moyen de se réunir pour continuer cette quatorzième saison des podcasts. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui ? De ce qui nous attend dans les douze mois à venir !

À voir aussi : PODCAST 516 : 2019, le GRAND bilan de la rédaction par machine

Début d'année oblige, ce n'est pas l'actualité récente sur laquelle nous allons nous pencher, mais ce que nous savons et prévoyons pour 2020. Et même s'il reste beaucoup d'inconnues, on a déjà l'assurance qu'on ne manquera pas de travail.

Du travail, MC Traz en a pour remettre en place les idées de Thomas, Camille et Plume, venus disserter avec lui des différents attendus, de ce que peuvent nous réserver la Next Gen (PS5 et Xbox Series X), la Switch, l'univers du PC ainsi que les différents services employant des technologies comme le Cloud Gaming. Bref, tout ceci est fort copieux. Alors n'oubliez pas de pratiquer un peu de sport après l'avoir ingurgité.

Bonne écoute/Bon visionnage et à la semaine prochaine ! Et comme en 2019, la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans pub pour les Premium. Merci de votre compréhension !