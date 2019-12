PODCAST 516 : 2019, le GRAND bilan de la rédaction par machine

Écouter le podcast :

Après une semaine sans podcast, pour les raisons que les franciliens connaissent depuis bientôt quinze jours, la rédaction est fière (et très musclée au niveau des jambes) d'avoir enfin pu se réunir pour vous offrir la dernière émission de l'année.

Cela aurait encore pu être compromis. Mais bien que les trains et autres métros n'aient pas été favorables et aient empêché l'ami Camille de pouvoir rejoindre son bureau, nous l'avons fait. Voici donc le tout dernier podcast de l'année 2019 dans lequel nous revenons justement... sur cette année 2019.

Aux côtés du très infatigable Rami, du très fatiguant Thomas et du très fatigué Plume, Traz a donc mené les débats portant autour des douze derniers mois de Sony, Microsoft, Nintendo et de l'actualité du PC / Streaming.

Durant un peu plus de deux heures, le quatuor aura parlé des annonces, des moments forts, des réaménagements, des sorties et, forcément des jeux qui ont fait les forces de chacun des différents univers. Sans pouvoir être exhaustif, vu qu'il y a maintenant un train à prendre. Eh Oui. Mais pour compléter, on compte évidemment sur vous dans les commentaires ci-dessous, car c'est aussi à vous de parler.

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Et comme vous le savez, ça se passe aussi sur Soundcloud. Comme ça, vos trajets sans transports n'en seront que plus doux.

Aurait-on oublié un truc ? Ah oui, bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous. On se revoit en 2020, LES AMIS !