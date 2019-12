PODCAST 515 : 25 ans de PlayStation, Stick Neo Geo et Life is Strange 2 au rapport

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Avant la vague de grèves qui pourrait compromettre la productivité de la rédaction pendant au moins tout l'hiver, celle-ci s'est réunie pour une nouvelle émission légendaire.

À voir aussi : PODCAST 514 : Shenmue 3, Stadia, Half-Life Alyx et FFVII Remake pour tous

Pourquoi serait-elle légendaire, nous demanderez-vous ? Il suffisait de priver Trazom de café pendant une journée, et cela donne un enregistrement dans lequel il s'autorise absolument tout, notamment au sujet d'un certain Patrick B..

Heureusement, le sérieux est aussi de mise grâce à Romain, Thomas et Plume, s'exécutant lorsqu'il est question de parler du Neo Geo Arcade Stick Pro, de la fin de saison de Life is Strange 2 et, un peu plus longuement, du quart de siècle de la première PlayStation !

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Et comme vous le savez, ça se passe aussi sur Soundcloud. Comme ça, vos trajets sans transports n'en seront que plus doux.