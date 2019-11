PODCAST 514 : Shenmue 3, Stadia, Half-Life Alyx et FFVII Remake pour tous

Écouter le podcast :

Avec moins de retard que la semaine passée et tout autant d'entrain, la rédaction vous retrouve une nouvelle fois pour le nouveau podcast de la quatorzième saison. Avec encore de quoi faire.

En cette semaine de Black Friday, pas de réduction du temps de travail et encore moins du temps de parole. Nos braves sont sur le pont pour presque deux heures d'émission ultra-développée.

Saint-Traz retrouve ses apôtres Camille, Romain et le très pieu Thomas pour des analyses de Shenmue III et STADIA, les premières informations sur Half-Life : Alyx et les dernière sur Final Fantasy VII Remake. Bien sûr, tout ceci est enrobé des rubriques habituelles, le Win, le Fail, ainsi que l'anniversaire de la semaine, les news datant d'il y a dix ans sur Gameblog et notre inévitable Hors-Jeu.

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage.