PODCAST 513 : Pokémon Épée/Bouclier, Star Wars Jedi Fallen Order et X019 au menu

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

En cette semaine de Beaujolais nouveau (qui devrait avoir un goût de banane, selon nos sources), la rédaction a quelque chose de nouveau à vous proposer : son dernier podcast.

À voir aussi : PODCAST 512 : PS5, Planet Zoo, Mario & Sonic, Afterparty et Blacksad décortiqués

Et c'est un podcast au bouquet noble et aux senteurs délicatement fruitées que vous allez pouvoir écouter ou regarder. Pour récolter les saveurs, on trouve une fois encore l'exploitant Traz, toujours en forme et paré pour presser le jus des cerveaux de ses intervenants.

Qui sont-ils cette semaine ? Plume, Tiger et Joniwan, qui vont vous enivrer d'informations sur le X019 ainsi que les tests de Star Wars : Jedi Fallen Order et Pokémon Épée/Bouclier. La parcelle donne, comme d'habitude, du rab. Ainsi vous pourrez goûter le Win et le Fail de la semaine, ressentir la nostalgie avec la rubrique Il y a 10 ans sur Gameblog et l'Anniversaire. Sans oublier, pour digérer, un Hors-Jeu des familles.

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Et comme vous le savez, ça se passe aussi sur Soundcloud.