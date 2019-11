PODCAST 512 : PS5, Planet Zoo, Mario & Sonic, Afterparty et Blacksad décortiqués

Écouter le podcast :

Avec un peu de retard, la dernière émission de quatorzième saison des podcasts de la rédaction est arrivée. Et une fois de plus, c'est pour traiter d'une actualité chargée comme une mule.

Vous avez de la chance, cette émission aurait pu ne pas voir le jour. Oui, on vous raconte un peu les coulisses. Vous saurez que l'ami Poufy, notre Pat le Guen à nous, a cru l'espace d'un instant que l'enregistrement n'avait pas fonctionné... La sueur perlait sur son front, ses dents du fond baignaient et il se voyait déjà non pas en haut de l'affiche mais à deux doigts de passer à la compta - après la fenêtre.

Heureusement, tout s'est bien passé et vous pouvez donc profiter, comme prévu, d'un podcast animé par notre maître, Traz, de retour après sa "crève de tarba" et qui en veut comme jamais.

Avec à ses côtés Camille, Thomas et Plume, il explore les Win et Fail de la semaine, s'émeut des articles d'il y a 10 ans sur Gameblog, s'informe sur Planet Zoo, les mouvements chez PlayStation à l'orée de la PS5, Afterparty, Blacksad et Mario & Sonic aux JO 2020. Et cela avant d'aborder un anniversaire larmoyant et un Hors-Jeu qui court et qui tire.

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage.