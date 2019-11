PODCAST 511 : Death Stranding, la BlizzCon et Luigi's Mansion 3 pour rêver ?

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Revoilà la rédaction pour une nouvelle émission de cette saison 14 des podcasts. Un moment plus intimiste, moins peuplée, mais certainement pas moins riche en actus.

À voir aussi : PODCAST 510 : Call of Duty Modern Warfare, polémique WWE 2K20 et reports en pagaille

Pas de Traz cette semaine. Eh oui, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Entre une masse de boulot conséquente et des rhumes en pagaille, nous avons dû faire avec les moyens du bord et rappeler ce gredin de Plume à l'animation, avec tirage à la courte paille des intervenants.

Thomas et Romain, qui étaient justement libres, ont donc été mobilisés pour parler de l'actualité de la semaine écoulée, toujours fortement chargée. Outre un Win/Fail étendu et les rubriques habituelles, ils se sont penchés sur le BlizzCon et deux des jeux de cette fin d'année 2019 : Death Stranding, jeu de Hideo Kojima bien parti pour cliver et Luigi's Mansion 3, qui lui a fait plus que l'unanimité chez nous. Vous l'aurez compris, le repos n'est pas pour tout de suite.

Nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Et comme vous le savez, ça se passe aussi sur Soundcloud.