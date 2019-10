PODCAST 510 : Call of Duty Modern Warfare, polémique WWE 2K20 et reports en pagaille

Écouter le podcast :

Une heure de sommeil en plus et un jour de moins à travailler cette semaine ? Pas de doute, cela va vous laisser un peu de temps pour vous plonger dans le nouvel épisode de l'émission hebdomadaire de la rédaction.

Et cette semaine, pour ce numéro 510, ce très cher Trazom retrouve des rédacteurs qui ont le sourire : Alix, Thomas et... Ah non, Romain, ce n'est pas trop ça. Mais pourquoi donc, lui qui est déjà un papa comblé et va accueillir un nouvel heureux événement très bientôt ?

C'est que dans les thèmes de cette semaine, outre le très bon Call of Duty de 2019, de bonnes sensations sur le Capcom Arcade Cabinet et les multiples reports - pour le meilleur - auxquels nous avons assistés, il y a WWE 2K20. Et là, c'est difficile pour notre fan de catch. Heureusement qu'il y a toujours le Win, le Fail, Il y a 10 ans sur Gameblog, l'anniversaire et le Hors-Jeu pour lui remonter le moral, sinon il nous aurait fait une grosse déprime. Et c'est pas le moment.

