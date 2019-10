PODCAST 509 : Star Wars Jedi Fallen Order, The Outer Worlds et Disco Elysium nous éclatent

Écouter le podcast :

Nous revoici pour un nouvel épisode de la quatorzième saison des aventures hebdomadaires de la rédaction de Gameblog. Notre émission de cette semaine vous emmènera dans toutes sortes de galaxies lointaines..

Encore un gros, gros show de la part de Traz, Camille, Joniwan et Plume. Tout ensemble, ils discutent d'une actu chaude comme la braise. Et vous le savez : tant qu'y a de la braise, c'est pas fini.

Bref, au coeur de l'émission, cela parle longuement de Star Wars : Jedi Fallen Order, et de deux RPGs sortant à quelques jours d'intervalle et ne partageant pas vraiment le même type d'univers, mais faisant preuve de belles valeurs. D'abord le très spatial The Outer Worlds, puis le très policier Disco Elysium. Cela avant de faire un point sur ce qui attend les visiteurs de la Paris Games Week 2019 et en passant par nos rubriques habituelles !

