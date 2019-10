PODCAST 508 : Fortnite Chap. 2, polémique Blizzard, Dreamcast et les tests de la semaine

Écouter le podcast :

Alors vous regrettez déjà les beaux jours ? La pluie et le froid ont commencé à entamer votre moral ? Pas de panique, la rédaction est là pour vous réchauffer avec son émission hebdomadaire.

Oh oui, et c'est très chaud cette semaine en matière d'actualité. Traz ne sait d'ailleurs plus où donner de la tête lorsqu'il discute avec Thomas, Tiger et Plume.

C'est qu'il y a des choses à traiter entre le "coup" de Fortnite avant l'arrivée de son Chapitre 2, la sale histoire de l'Atari VCS, les polémiques autour de Blizzard, et les arrivées de Concrete Genie, Yooka-Laylee and the Impossible Lair et The Witcher III : Wild Hunt - Complete Edition sur Nintendo Switch

Et alors qu'on imagine que c'est fini, v'là-t'y pas que l'on fête les vingt ans d'une console partie trop tôt. Sans oublier le Hors-Jeu et Il y a 10 ans sur Gameblog. Bref, c'est encore très rempli. Pas comme nos estomacs en cette période de rush.

Bref, comme toujours, nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage.