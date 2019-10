PODCAST 507 : La PS5, Ghost Recon Breakpoint et Ring Fit Adventure secouent l'actu

Écouter le podcast :

Coucou, nous revoilou. La rédaction n'a décidément pas le temps de s'ennuyer. Des tests à gogo, l'essai d'un jeu de fitness aventurier et, surtout, la fenêtre de lancement de la PS5 sont au programme de cette nouvelle émission !

Enfin, émission, podcast, appelez ça comme vous voulez. Même nous, nous nous emmêlons les pinceaux... Mais pas concernant le sommaire de cette nouvelle réunion sur canapés enregistrée sous la surveillance de notre bien-aimé Traz.

Parce que c'est une fois encore chargé, au point de faire valdinguer les Win et Fail. Il faut dire que l'officialisation du nom de la PS5 et de sa période d'arrivée méritent bien un BREAKING NEWS. Avec Tiger, Thomas et Plume, sont donc abordés le cas de Ghost Recon : Breakpoint, les tests de Trine 4, Neo Cab, Indivisible et une première prise en mains sportive de Ring Fit Adventure. Pas de quoi s'ennuyer, si on rajoute Il y a 10 ans sur Gameblog, l'Anniversaire de la semaine et notre Hors-Jeu. Alors, t'en veux Joe ?

Bref, comme toujours, nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Chouette, non ?