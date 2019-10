PODCAST 506 : La rédac' revient sur The Last of Us 2, les Souls-like et la saga Dragon Quest

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Chaque semaine, votre incontournable rituel du mercredi répond présent, fidèle au poste. Sauf qu'au lieu de vous enfiler des BN par paquets entiers arrosés d'un grand verre de lait, vous écoutez la rédaction de Gameblog raconter tout, et surtout n'importe quoi.

À voir aussi : PODCAST 505 : Tests des Switch Lite, Mega Drive Mini, Link's Awakening et Untitled Goose Game

Et quelle semaine mes aïeux ! Alors que nous ne manquerons pas de faire un détour plus ou moins rapide par les traditionnelles rubriques que vous connaissez désormais par coeur (le Win et le Fail et Il y a 10 ans sur Gameblog), notre cher MC Traz exclura Romain pour mauvaise conduite, non sans garder près de lui le toujours ponctuel Joniwan, et Thomas, qui passait par là.

Il sera alors grand temps de revenir sur l'actualité brûlante de la semaine : après avoir rapidement décortiqué le State of Play, nos survivalistes en puissance reviendront sur le très attendu The Last of Us Part II, mais aussi les trois Souls-like de ces dernières semaines, à savoir : Nioh 2, The Surge 2 et Code Vein. Enfin, Thomas videra son sac en criant durant bien trop longtemps tout son amour pour Dragon Quest XI S et les récents portages des premiers épisodes de la saga.

Bref, comme toujours, nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. Quelle classe, n'est-ce pas ?