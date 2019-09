PODCAST 505 : Tests des Switch Lite, Mega Drive Mini, Link's Awakening et Untitled Goose Game

Écouter le podcast :

Nous revoilà - et cette fois à l'heure ! L'épisode de la rentrée digéré, cela ne veut pas dire que nous avons trouvé le repos. Au contraire, c'est le feu, la famille !

Que de sorties, aussi bien côté hardware que software. Si bien et tant est que nous avons eu toutes les peines du monde à ne pas succomber à la fatigue. On vous laisse juger.

Après avoir abordé le Win et le Fail et s'être remémoré ce qui faisait la Une du site il y a dix ans, le très vénérable Trazom a distribué la lumière et la parole à Romain, Thomas et Plume pour discuter de la Nintendo Switch Lite, de la Mega Drive Mini, et l'affrontement entre deux GOTY potentiels : The Legend of Zelda : Link's Awakening et Untitled Goose Game ! Et on n'a pas oublié l'anniversaire et le Hors-Jeu, on vous rassure.

Bref, comme toujours, nous vous souhaitons une bonne écoute et/ou un bon visionnage. Et on rappelle que la vidéo est désormais accessible À TOUS - sans publicités pour nos abonnés Premium. C'est ça l'progrès.