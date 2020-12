Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition ne frappera finalement pas avant 2021

Les défenseurs du beat them all tiré du comics de Bryan Lee O'Malley s'étaient mis en ordre de bataille au mois d'août dernier, alors que Scott Pilgrim vs. the World célébrait les 10 ans de sa sortie, et laissait entendre par la voix de son créateur que le jeune homme très énervé pourrait reprendre du service.

Un mois plus tard, Ubisoft profitait de son événement Ubisoft Forward pour officialiser le retour de l'adaptation vidéoludique dans une Complete Edition qui proposerait de base les deux DLC sortis jusqu'en 2013, histoire de.

L'Enfer, c'est le monde

Promis pour la fin de l'année 2020, Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition sera malgré le peu de temps qui sépare son annonce de sa sortie repoussé, comme tant d'autres en cette difficile et imprévisible année 2020.

La page Facebook de la licence vient en effet de vendre le pot-aux-roses : pour retrouver le père Pilgrim et défaire un par un les ex diaboliques de votre petite amie, il faudra désormais patienter jusqu'au 14 janvier 2021, car telle est désormais la loi de l'industrie.

Rappelons que malgré ce report, Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition reste prévu sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One.