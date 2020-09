TEST de la souris Razer Naga Pro : Une bonne souris modulaire qui s'adapte à tous vos jeux

Nous avons eu l'occasion d'avoir entre les mains un tout nouveau modèle de souris de Razer, il s'agit de la Naga Pro qui a pour ambition de s'adapter à plusieurs types de jeu à savoir : Le FPS, le MMORPG et le MOBA. Si elle fait évidemment très bien son office sur n'importe quel jeu, elle est toutefois conçue pour performer dans ces 3 genres suscités.

Au lieu de devoir s'embêter à s'adapter à notre souris pourquoi ne pas tout simplement adapter la souris à la situation ? C'est l'idée de base de Razer avec sa Naga Pro qui souhaite ainsi répondre à l'exigence de certains joueurs dans les FPS, MMO et MOBA. 3 types de jeux bien distincts qui réclament tous des spécificités en termes de touches. Ainsi, ce modèle propose 3 panneaux latéraux permettant par un système aimanté très simple de changer à la volée le mode FPS, MMO ou MOBA. Vous pouvez voir la souris et ses 3 accessoires dans notre galerie.

Modularité

Malgré cette spécificité, Razer a fait le choix d'un design classique et sobre pour notre plus grande joie. Et le constructeur nous épargne le côté kitsch de certaines souris multi-fonctions de ce type et certaines absurdités esthétiques. On reste sur un châssis noir de type soft touch conçu exclusivement pour les droitiers avec une longueur de 119 mm, une largeur de 74,5 mm et une hauteur de 43 mm pour un poids de 117 grammes hors dongle. Compatible RGB, les touches des façades s'illuminent, ainsi que le logo et la molette. Le commutateur de la souris a été amélioré par rapport aux anciens modèles de souris haut de gamme de la marque avec un cycle de vie à 70 millions de clics contre 50 millions auparavant. Le DPI de la version Pro monte à 20 000 grâce au capteur Focus Optical. Pour la connectique la technologie sans fil (HyperSpeed) permet une connexion à 2,4 GHz via le dongle USB ou via Bluetooth histoire d'avoir un large champs de possibilités. Si vous êtes allergique aux souris sans fil, sachez que la boite inclut un fil USB tressé qui sert pour le rechargement mais qui permet aussi (et c'est une excellente nouvelle) de pouvoir utiliser la souris en mode filaire.

Un petit temps d'adaptation

Mais ne soyons pas mauvaise langue, car celle-ci propose tout de même environ 100 heures de longévité via le sans fil et jusqu'à 150 heures via le bluetooth. C'est tout simplement énorme. Les fameux panneaux permettent de profiter de 2, 6 ou 12 boutons. Si les panneaux 2 et 6 boutons respectivement pour le FPS et le MOBA sont faciles à prendre en main il n'en est pas forcément de même pour la version "12 boutons". Il va falloir en effet un temps d'adaptation plus long car au début on ne sait pas vraiment où mettre le pouce. On a sous le doigt cette sensation d'avoir des mini-dés et on n'ose pas vraiment y poser le pouce. Pendant les premières heures d'utilisation on tâtonne donc et puis on finit par oser et poser franchement le doigt sans se soucier des conséquences. Notons d'ailleurs que la façade 12 boutons permet aussi de se simplifier la vie dans les RPG classiques. On a testé l'accessoire sur Divinity Original Sin 2, et ça fonctionne à merveille même s'il faut un petit temps d'adaptation pour remplacer certains raccourcis-clavier par les raccourcis-souris de tête.

Le haut de gamme

La face "6 boutons" pour les MOBA et les Battle Royale est plus rapide à intégrer pour le cerveau et fait clairement son office. Beaucoup plus utile dans un MOBA que dans un BR, c'est tout de même un bon compromis pour celles et ceux qui veulent s'éviter les raccourcis claviers. Enfin le panneau pour le FPS fait dans la simplicité avec 2 boutons qui permettent par exemple de lier l'action à un lancé de grenade dans un Battlefield. La vitesse du capteur et sa précision permettent d'avoir de très bons résultats et c'est vraiment le seul genre de jeu où un DPI à 20 000 peut avoir son utilité.

La souris s'en sort donc très bien par sa prise en main facile, son ergonomie globale tout comme son design sobre. Comme toujours avec Razer, on retrouve la compatibilité avec le logiciel maison Synapse 3 qui permet de régler le RGB mais aussi et surtout enregistrer jusqu'à 5 profils différents dans la mémoire interne de la souris.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA SOURIS LA PLUS MODULAIRE DU MARCHE Cette Razer Naga Pro est la souris la plus modulaire actuellement disponible sur le marché. C'est un bon compromis face aux traditionnels raccourcis claviers et celle-ci offre suffisamment de bonnes performances pour en faire dans tous les cas une souris haut de gamme de choix qui convient à n'importe quel type de jeu. Forcément on paye le côté "hors norme" avec un prix fixé à 169 euros, qui en fait aussi l'une des souris les plus onéreuses du marché.

x x x x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Les panneaux interchangeables

Excellent capteur

Technologie HyperSpeed Son prix