Harcèlement chez Ubisoft : Yves Guillemot confirme le départ de Tommy François

Dès les premières révélations concernant des cas de harcèlement et autres comportements toxiques au sein d'Ubisoft, plusieurs cadres de l'éditeur français ont été suspendus. Souvent mentionné dans les témoignages, Tommy François figurait parmi les personnalités mises temporairement à l'écart. Plusieurs semaines après cette suspension, il apparaît que les enquêtes menées par Ubisoft n'ont pas joué en la faveur de l'intéressé.

Tommy François, officiellement "VP editorial et creative services" chez Ubisoft (autrement dit un des responsables du très influent service édito de l'éditeur français), a définitivement quitté Ubisoft. La nouvelle a été partagée sur Twitter par Samuel Horti, journaliste pour le site Business Insider :

NEW - Tommy François has left Ubisoft, CEO Yves Guillemot told staff earlier this week. François, VP of editorial and creative services, was on administrative leave, pending the results of an investigation into sexual harassment at the video game company