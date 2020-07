ScourgeBringer : Une dernière mise à jour avant le lancement en vidéo

Disponible depuis le mois de février en Early Access, le rogue-like le plus sexy de l'année continue tranquillement son bonhomme de chemin, et annonce aujourd'hui une nouvelle mise à jour, tout en prenant soin de laisser planer le doute sur sa date de sortie précise...

Le jeu qui pioche sans honte son inspiration parmi les plus grands ajoute aujourd'hui une nouvelle corde à son arc, en annonçant l'arrivée d'un cinquième monde, le Vieux, et rien ne permet d'affirmer que le bientôt quinquagénaire qui fait ici office de rédacteur en chef ait servi d'inspiration.

Ceux qui parviendront à enchaîner les quatre premiers mondes sans y laisser leur peau découvriront avec The Old World l'arrivée de nouvelles mécaniques, comme une difficulté aléatoire selon les salles visitées, mais aussi le déblocage d'une sixième branche dans l'arbre de compétence. Et cette dernière ne sera sans doute pas de trop pour espérer défaire le nouveau mid-boss et autres saloperies qui peupleront ces couloirs inédits.

L'arrivée du sixième (et dernier) environnement marquera la sortie définitive de ScourgeBringer, que l'on attend avec une impatience certaine pour 2020 sur Linux, Mac, PC, Switch et Xbox One. Mais vite hein.