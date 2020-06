PS5 : De nouvelles photos horizontales officielles des deux modèles diffusées

C'est indéniable, les joueurs sont en demande d'images et d'informations concernant la PlayStation 5. Et si Sony a déjà diffusé un certain nombre de photos des différentes des deux modèles de sa nouvelle console, cette dernière ne s'est pas encore montrée sous tous ses angles. Aujourd'hui, les joueurs les plus curieux peuvent ajouter deux photos supplémentaires de la PS5 à leur collection.

Un membre du site américain Reddit a repéré dans les fichiers d'Amazon la présence de nouvelles photos des versions standard et Digital Edition de la PS5. Ces photos, disponibles dans notre galerie ci-dessous, ont la particularité de montrer ce que donnent les deux modèles lorsqu'ils sont placés à l'horizontale et (presque) vus de face.

Lors de la présentation de la PS5 la semaine dernière, Sony avait déjà diffusé de nombreuses photos des deux versions de sa console. Ces photos disponibles à cette adresse, ne comprenaient cependant pas l'angle de vue proposé aujourd'hui. Reste maintenant à voir si Sony diffusera dans les jours/semaines à venir des photos supplémentaires montrant les angles qui manquent actuellement.

Comme indiqué plus tôt aujourd'hui, un internaute s'est récemment amusé à créer un modèle 3D de la console à l'aide des images fournies jusqu'à présent par Sony. Ce dernier a pour but de tenter d'avoir une meilleure idée de l'apparence globale de la PS5 et de comparer la taille de la machine à celle de la Xbox Series X.

Pour rappel, les deux versions de la PS5 sont prévues pour la fin de cette année.