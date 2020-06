Disintegration prépare son lancement avec un dernier trailer

Le FPS de V1 Interactive édité par Private Division sera disponible la semaine prochaine. Comme on ne sait jamais, les oublis, ça arrive, il prend les devants et se présente une fois de plus, pour éblouir les foules.

Disintegration, c'est le dernier projet de MarcusLehto, un des parents de Halo. Avec son équipe de vétérans, depuis Seattle, il a concocté ce FPS intégrant des éléments de tactique pour tenter de se démarquer un peu de la concurrence.

Est-ce que cela fonctionne ? Le solo, qui raconte l'histoire futuriste et déprimante de Romer Shoal, un as de la gâchette décidé à sauver l'humanité, va-t-il nous faire monter au septième ciel ? Le multi augure-t-il des heures et des heures de joutes endiablées ?

Eh bien on le saura quand Disintegration arrivera, le 16 juin sur PS4, Xbox One et PC.