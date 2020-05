Overwatch : L'événement Anniversaire est disponible

Pour fêter ses quatre ans, Overwatch introduit de nouveaux skins dans le traditionnel événement saisonnier Anniversaire.

À voir aussi : Overwatch : L'événement Anniversaire s'offre une date, un skin original pour Ashe

Comme chaque année, l'événement saisonnier de l'anniversaire d'Overwatch introduit de nouveaux skins, ainsi que les cosmétiques et modes de jeu introduites les années précédentes. Des défis hebdomadaires seront aussi organisés, avec les traditionnelles 9 parties à remporter, pour obtenir des récompenses exclusives : icônes, tags et skins épiques.

Le FPS de Blizzard fête ses 4 ans ce mois-ci, alors que les yeux sont rivés sur le second volet de la licence, qui n'a pas encore de date de sortie. L'annonce de certains skins exclusifs à l'événement ont fait sensation, comme le skin de Hammond sous l'eau ou encore le skin dragon d'Ange :

Did someone call a... dragon?



Take flight as Dragoon Mercy (Legendary)! 🐉



Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/McMlPTDlGD