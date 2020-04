Reggie Fils-Aimé se lance dans le podcast pour une bonne cause

Voilà un an que Reggie Fils-Aimé a quitté Nintendo of America, après quinze de bons et loyaux services. Le colosse new-yorkais, entré au conseil d'administration de Gamestop il y a peu, reste très actif.

Et outre l'écriture d'un livre, Regginator s'attelle à un autre projet. Comme on peu l'apprendre par le Washington Post, l'ancien PDG de Nintendo of America prépare un podcast en sept parties en compagnie du journaliste et auteur Harold Goldberg. Dans cette émision baptisée sobrement "Talking Games with Reggie and Harold", les deux hommes parleront... jeux, et recevront quelques invités prestigieux, dont le producteur et animateur canadien Geoff Keighley pour débuter.

Le but de l'opération est de lever des fonds au profit de l'association New York Videogame Critics Circle qui vient en aide aux étudiants précaires, en offrant des cours et possibilités d'intégrer des programmes d'internat et de mentorat. Avec l'argent récolté via la campagne GoFundMe, il sera question de proposer consoles et jeux à ces jeunes défavorisés.

Les donateurs auront l'opportunité d'adresser leurs questions à Reggie et d'acheter des objets rares en priorité - comme un exemplaire de Nintendo Power signé par Shigeru Miyamoto). La diffusion débutera à la mi-mai.