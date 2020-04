Le comédien Keiji Fujiwara, doubleur de nombreux jeux et anime, est mort

Il est de ces hasards du calendrier qui rende les mauvaises nouvelles encore plus dramatiques : alors que des millions de joueurs profitent depuis quelques jours de son interprétation fine et emprunte de remords, le doubleur de Reno version Final Fantasy VII Remake, Keiji Fujiwara, est décédé.

À voir aussi : Coronavirus : Japan Expo 2020 n'aura pas lieu

Nous avons en effet appris dans la matinée le décès du seiyū et fondateur de l'agence Air Agency le 12 avril dernier, des suites d'un cancer.

Fujiwara est bien connu des joueurs de J-RPG, puisqu'en plus de prêter sa voix à l'un des Turks, il aura également doublé Ardyn Izunia, l'antagoniste principal de Final Fantasy XV, et les personnages d'Axel et Lea dans la série Kingdom Hearts, ou encore celui de Lao dans Xenoblade Chronicles X.

L'homme aux 100 rôles aura également participé à de nombreuses adaptations en anime des mangas les plus populaires de ces dernières années, puisque son prestigieux CV mentionne des apparitions dans One Piece, Naruto, Hunter X Hunter, Death Note, Hajime no Ippo, Blue Exorcist, Hikaru no Go ou encore JoJo's Bizarre Adventures.

L'ancien chanteur natif de la préfecture d'Iwate s'était installé à l'âge de 18 ans à Tokyo pour y suivre des cours de théâtre, avant de connaître quelques années plus tard son premier succès en incarnant le personne de Hiroshi Nohara dans l'anime de Crayon Shin-chan.

Le site japonais NicoVideo qui a relayé l'annonce de son décès se termine respectueusement ainsi :

Keiji Fujiware était un doubleur talentueux et charismatique, qui a représenté le Japon. Sa mort est une incommensurable perte dont les séquelles se feront longtemps ressentir.