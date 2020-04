MotoGP 20 vrombit à la Fnac !

A défaut de n'avoir point de championnat en "LIVE" en bonne et due forme, MotoGP 20 vous accompagne à la Fnac pour vous prendre pour le Rossi ou Marquez des temps modernes... en mode virtuel ultra réaliste, et avec de nouvelles fonctionnalités !

MotoGP 20 célèbre en effet cette année le retour du mode Carrière managériale avec plusieurs nouvelles fonctionnalités bienvenues. Bien entendu, les graphismes sont encore plus réalistes, sans oublier des améliorations de gameplay de qualité, mais également une toute nouvelle façon de vivre les défis historiques ainsi que les sensations de la saison officielle 2020.

Points forts

Dans MotoGP 20, il vous faudra créer votre propre équipe et contrôler tous les aspects du mode Carrière. A savoir choisir de rejoindre une équipe officielle de la saison 2020 et ainsi vous associer aux pilotes officiels ou bien alors entrer dans une toute nouvelle équipe en suivant les conseils de votre manager.

Comme pour chaque volet MotoGP 20 a bénéficié ici d'une toute nouvelle physique, de graphismes améliorés, mais aussi de nouveaux modèles de pilotes, des animations retravaillées, sans oublier l'usure du moteur et des pneus en course, et pur encore plus de réalisme, le scan du visage des managers des équipes officielles, le tout baignés dans une fluidité des 60 images par seconde dès la sortie du jeu (uniquement sur PS4 Pro et Xbox One X).

Laissez parler votre style en course !

Il est également possible dans MotoGP 20 de personnaliser sa moto, en testant différents éditeurs graphiques pour les autocollants, le casque, le numéro de course et le patch au bas du dos de votre coureur pour ainsi créer votre propre style et personnaliser votre moto et votre combinaison de pilote avec une large gamme d'ensembles de sponsors et de livrées pour chaque moto.

Vous pourrez ainsi laisser libre cours à votre imagination pendant que vous êtes en course contre des pilotes parmi les tous meilleurs du monde, et qui ont fait la renommée de la GP 500 et de la MotoGP par la suite. Des légendes telles que Mick Doohan, Wayne Raisey, Casey Stoner ou encore Dani Pedrosa ! Ce n'est pas tout, puisque de nouveaux défis historiques et un mode de jeu refait à neuf vous permettront de revivre l'histoire du MotoGP.

Il est aussi possible de jouer avec ses amis, en ligne. Il vous suffit en effet de créer votre propre événement de niveau professionnel et de devenir le directeur de course en multijoueur en ligne, via des serveurs dédiés (accessibles sur PS4, Xbox One et PC), mais également un mode multijoueur local sans fil sur Nintendo Switch. Vous verrez aussi la 4e saison du championnat eSport MotoGP. Il est temps d'affronter les meilleurs pilotes du monde !