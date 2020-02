FIFA 20 : Deux plaintes portées en France contre le mode FUT

Le mode le plus populaire de le série FIFA est encore une fois montré du doigt. Des avocats parisiens ont décidé de monter au créneau pour démontrer que FIFA Ultimate Team devrait appartenir à la catégorie des jeux d'argent.

Depuis FIFA 09, c'est le mode qui accapare l'attention des plus mordus de football virtuel. Le FUT, qui a bien évolué depuis ses débuts, permet de se bâtir une équipe de cracks en ouvrant des packs d'où surgissent des joueurs plus ou moins forts. Et en dépensant de l'argent. Les histoires de joueurs ayant fait flamber leur carte bleue sont légion. Certains pays ont réagi à la pratique des loot boxes.

En France, deux juristes ont décidé qu'il était est temps de procéder à une régulation stricte et à mise en garde contre les pratiques d'Electronic Arts, perpétuées avec FIFA 20. Karim Morand-Lahouazi et Victor Zagury ont déposé deux plaintes contre X auprès des procureurs de la République de Bobigny et Créteil, comme le rapporte L'Équipe.

Dans ce jeu, tout le monde a envie d'avoir une équipe de rêve pour aller le plus loin possible. Mon client a dépensé 600 € en l'espace de cinq mois sans jamais avoir un joueur important. Les développeurs de ce mode ont créé une illusion absolue et un système particulièrement addictif. Plus vous payez et plus vous avez une possibilité de tomber sur des joueurs cotés. Nous estimons qu'un jeu de hasard a été intégré à ce jeu vidéo car l'achat de packs au contenu aléatoire ne constitue rien d'autre qu'un pari. C'est la logique du casino que l'ont fait ainsi entrer dans les foyers.

Mamadou, 32 ans, avoue dans l'article qu'il a dépensé cette somme importante dans FIFA 20 sans obtenir un joueur qu'il estimerait important dans son équipe.

Restera à voir jusqu'où ira l'affaire, si la simulation d'EA Sports tombera bien dans la catégorie des jeux de hasard et si on ne renverra pas les "victimes", à qui l'on soumet des mécaniques addictives, dans leur coin, en leur expliquant simplement qu'il est de leur responsabilité s'ils en viennent à jongler avec de l'argent qu'ils n'ont peut-être pas.

