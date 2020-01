eSport : Antoine Griezmann débarque à son tour, avec "Grizi eSport"

Le champion du monde 2018 de football, Antoine Griezmann, n'a jamais caché son amour pour le jeu vidéo et encore moins pour certains jeux liés à l'esport, comme FIFA, eFootball PES 2020 ou encore Fortnite. Un intérêt que l'attaquant du FC Barcelone a fait basculer, en annonçant ce lundi la création de sa propre structure esportive.

Un trailer de 26 secondes et une petite accroche bien sentie valent bien tous les communiqués de la terre. Fan de Fortnite - on se rappelle de ses célébrations de but directement tirées du jeu - mais aussi de football virtuel (il joue à FIFA mais aussi à eFootball PES 2020), Antoine Griezmann a posté ce lundi soir sur son compte Twitter une courte vidéo donc, dans laquelle, on peut voir défiler des images liées à Rainbow Six Siege, FIFA, eFootball PES ou encore Fortnite.

Mais n'allez pas croire qu'il s'agit là d'un passage en revue des jeux appréciés par le champion du monde 2018.

Non, il s'agit bien d'une annonce esportive : "Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle équipe d'esport", peut-on notamment lire dans cette même vidéo. Baptistée Grizi Esport, avec un pingouin comme effigie, cette nouvelle structure souhaite s'installer sur les jeux précédemment cités mais aussi CS:GO et League of Legends.

Et "Antho" ne va pas se lancer seul dans l'aventure mais avec son frère Théo, mordu de jeux vidéo (il a beaucoup communiqué ces derniers mois sur eFootball PES 2020 et R6) et déjà propriétaire de sa propre marque de vêtements.

Si défendre les idéaux esportifs des Griezmann vous séduit, tentez donc votre chance : la "Grizi eSport" recrute, comme l'a fait savoir le tweet épinglé de Théo, propulsé par son frère Head Manager - selon le post de ce dernier - de ce projet.

Avec évidemment, la bonne adresse mail à joindre pour envoyer votre candidature.