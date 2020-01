Yakuza 7 : Une pub japonaise sous amphétamines

Cela n'a rien de nouveau, les éditeurs de jeux vidéo diffusent depuis de très nombreuses années à la télévision japonaise des publicités de 15 secondes pour faire la promotion de leurs titres à venir. Pendant ces spots très courts, ils doivent faire preuve d'inventivité pour attirer l'attention sur leurs jeux et, si possible, d'intéresser un public le plus large possible. Avec une très récentes publicité de Yakuza : Like a Dragon, SEGA a fait très fort.

SEGA vient de diffuser une toute nouvelle publicité japonaise de Yakuza : Like a Dragon. D'une durée de 15 secondes, cette publicité survitaminée a pour particularité de parvenir à brasser large et d'arriver à interpeler plusieurs catégories de joueurs différentes.

En effet, avec cette vidéo, l'éditeur nippon parvient à rappeler qu'il est ici question d'un RPG, tout en s'adressant aux fans de Yakuza de longue date (en montrant Kazuma Kiryu, Goro Majima et... Nugget), aux amateurs de jeux loufoques ainsi qu'aux Camille Allard de ce monde (via la petite touche "Chevaliers & Dragons" à la fin de la vidéo). Le tout, avec un rythme soutenu et sur l'air entraînant du thème musical de Yakuza 7, Ichiban Uta par Shōnan no Kaze et le DJ Nakata Yasutaka.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sort le 16 janvier prochain sur les PS4 japonaises. En occident, le jeu n'a pas encore de date de sortie. Les fans de la série savent simplement que le jeu est prévu pour cette année.