eSport : Mort à 24 ans de Maria "Remilia" Creveling, première femme à jouer en LCS

Elle était devenue la première femme (et trans mais elle n'en faisait pas cas) à évoluer dans les LCS (League Championship Series) de League of Legends, Maria Creveling, également connue avec les pseudonymes de Remilia ou de Sakuya, était née le 2 février 1995 et est décédée dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 de cause inconnue.

Passée professionnelle au sein de Curse Academy en 2013, elle avait rejoint la team Renegades en 2015, puis est passé chez Kaos Latin Gamers, avant de finalement intégrer FlyQuest pour une nouvelle participation aux LCS.

C'est un ami proche, Richard Lewis, journaliste de son état, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter :

C'est avec une grande tristesse que je vous informe que ma meilleure amie Maria Creveling est décédée paisiblement hier dans son sommeil. Son absence laissera un vide qui ne pourra jamais être comblé.

Ainsi que le compte Twitter officiel des LCS :

We mourn the loss of former LCS pro player Maria "Remilia" Creveling and extend our deepest condolences to her family, friends, and fans. pic.twitter.com/a6JPHPWbFw