SUPERHOT VR cartonne, voici ce qu'il a rapporté sur les 7 derniers jours

SUPERHOT VR est sorti il y a plus de trois ans maintenant, mais continue visiblement à cartonner sur le globe (oculaire) de la réalité virtuelle.Preuve en est avec un tweet annonçant avoir dépassé un certain score, pour le moins enviable par la majorité des studios indés.

C'est en effet le directeur de projets Callum Underwood, qui a nnoncé sur TWITTAIRE que son jeu VR avait engrangé plus de deux millions de dollars sur toutes les plateformes durant les sept derniers jours. Evidemment, les soldes de fn d'année y sont pour beaucoup, mais tout de même, le shooter semble avoir fait l'unanimité en ces fêtes ramenardes de fin d'année.

SUPERHOT VR has grossed over 2 million dollars on all platforms in the past 7 days alone. Thank you players!! 🎂🥳 pic.twitter.com/jkTINcGH4f