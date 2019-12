The Witcher 3 bat son record de fréquentation sur Steam

Sorti le 19 mai 2015, The Witcher III : Wild Hunt est plus que jamais d'actualité. Ces derniers jours, le nombre de joueurs ayant décidé d'aller jouer les sorceleurs simultanément sur Steam a été plus important que jamais.

Incroyable longévité que celle du Loup Blanc. Nous parlions déjà du boost constaté juste après l'arrivée de la première saison de la série sur Netflix (The Witcher 3 rejoué en masse après l'arrivée de la série Netflix), et voilà désormais que The Witcher III : Wild Hunt vient de se transformer en classique des vacances de fin d'année qu'on ressort comme la cassette du Père Noël est une ordure.

Comme le rapport Marcin Momot, en charge de la communauté de CD Projekt RED, les chiffres sont hauts pour le week-end, et marquent un nouveau record :

New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! ❤️ pic.twitter.com/mTGvmrMM5a - Marcin Momot (@Marcin360) December 29, 2019

Ce sont donc 93.835 joueurs qui se sont retrouvés simultanément dans la dernière aventure de Geralt de Riv via la plate-forme de Valve, cela plus de quatre ans après sa commercialisation.

S'il est assuré que l'arrivée du feuilleton avec Henry Cavill dans le rôle-titre a eu un impact sur ce regain d'intérêt, on prendra tout de même soin de rappeler au passage que les promotions ont peut-être également aidé à sauter le pas. En tête du classement des meilleures ventes de Steam, The Witcher III : Wild Hunt - Game of the Year Edition se trouve à 14,99 euros au lieu de 49,99 euros et le jeu seul sans ses extensions, lui aussi dans le Top 10, à 8,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Bref, les étoiles sont bien alignées. Si après l'annonce d'une relation renouée avec Andrzej Sapkowkski (The Witcher : CD Projekt et l'auteur des romans rabibochés, la collaboration renouvelée), le studio n'a pas du nouveau en magasin pour Geralt ou Ciri après Cyberpunk 2077, autant dire que ce serait à n'y rien comprendre.