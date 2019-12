Xbox One : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 24 décembre

Comme chaque semaine que le monde fabrique de ses propres paluches dégueulasses, Xbox en profite pour lancer des jeux vidéo sur son Xbox Live, histoire de faire plaisir à la foule de joueurs. Voici ceux de la semaine de Noël, si toutefois vous n'étiez guère au courant...

À voir aussi : 2010- 2019 : Le classement de notre TOP 100 Jeux Vidéo sur la décennie écoulée

Sans plus attendre, voici les titres que vous pouvez retrouver dans votre Xbox, via le téléchargement classique, par ordre d'apparition subite, accompagné d'un petit texte introductif fort instructif si l'on veut en "être" :

Oniken - 24 décembre : Dans un futur post-apocalyptique contrôlé par une sinistre corporation, le ninja mercenaire Zaku est le dernier espoir de l'humanité. Inspiré par le gameplay exigeant des jeux de plateforme et d'action sur 8-bit, Oniken met à l'épreuve votre agilité et votre dextérité à l'épée face à de redoutables ennemis, pièges et boss redoutables.

Demon Pit - 24 décembre - Optimisé pour Xbox One X : Inspiré par les FPS effrénés des années 90, Demon Pit est un jeu de tir et d'arcade en arène intense. Equipé d'une variété d'armes de tirs et d'un grappin d'âmes, vous devez combattre et surpasser des vagues interminables de démons dans un environnement en perpétuelle évolution. Combien de temps survivrez-vous avant qu'ils arrachent votre chair et s'emparent de votre âme ?

Straimium Immortaly - 24 décembre : Les boss et les monstres abondent dans ce mélange étrange et épatant de roguelite/tir/exploration de donjon. Avec un jetpack et une foultitude d'armes et bonus, Straimium Immortaly place votre guerrier solitaire face aux forces de l'Impératrice Queeni. Seuls l'agilité, la précision et le plein de butin vous permettront de survivre au Cubicus.

XenoRaptor - 24 décembre : XenoRaptor est un jeu de tir à deux sticks frénétique et délirant qui fait s'affronter des dragons de l'espace terriblement armés face à une armada interstellaire. Récupérez des fragments de vos ennemis vaincus pour assembler l'arme ultime. Entre l'esquive par téléportation et les mines défensives, depuis les railguns jusqu'aux rayons tracteurs en passant pour le contrôle mental, XenoRaptor offre de l'action pleine de balles aux possibilités tactiques infinies.

Tamashii - 24 décembre : Une entité inconnue rôde à l'intérieur du temple, un domaine inquiétant plein de mort et de danger. Un mystérieux étranger est invoqué dans cet enfer tourmenté pour découvrir la source du mal qui en émane. Pourrez-vous survivre aux pièges diaboliques, aux puzzles vicieux et aux êtres monstrueux qui rôdent dans les couloirs sombres de Tamashii ?

Demons with Shotguns - 24 décembre : L'ultime défouloir de salon arrive ! Armés d'une arme destructrice et d'un bouclier déviant les balles, jusqu'à quatre joueurs se livrent une guerre sans merci pour gagner des âmes dans neuf modes de jeu multijoueur local (un mode de vagues pour 1 à 2 joueurs est aussi disponible) dans 4 royaumes et 40 arènes. Voilà de l'action démoniaque et sanglante en perspective !

Odallus: The Dark Call - 24 décembre : Les anciens dieux ont oublié cette contrée... Odallus est un jeu d'exploration/action et un hommage chaleureux aux classiques des 8-bits. Les joueurs incarnent Haggis - un guerrier fatigué de combattre, mais qui doit manier l'épée une dernière fois pour sauver son fils des ténèbres.

Natsuki Chronicles - 24 décembre - Optimisé pour Xbox One X : Préparez-vous à vivre l'expérience de ce shoot'em up à défilement latéral et accomplissez des missions explosives dans deux modes de jeu stimulants. Le mode Chronicles présente l'histoire à travers des sessions de gameplay avec dialogues vocaux. Le mode Arcade est une campagne solo de 30 minutes qui recrée le gameplay nostalgique du shoot'em up. Pour plus de rejouabilité, vous pouvez combiner une grande variété d'équipements pour personnaliser le chargement de votre vaisseau.

The Clocker - 27 décembre - Optimisé pour Xbox One X : The Clocker est un jeu de puzzle lié au temps, qui raconte une histoire entre père et fille, en adoptant la technique narrative des doubles protagonistes. En contrôlant respectivement père et fille, vous résolvez des énigmes et progressez dans l'aventure. Le jeu propose des mécanismes de résolution de casse-tête unique en leur genre, de superbes graphiques dans un style « peint à la main », des énigmes intéressantes et une intrigue passionnante. Une aventure magique vous attend.