Akira : Le jeu Mega Drive annulé dévoile une heure de gameplay en vidéo

Alors que l'oeuvre de Katsuhiro Otomo continue de marquer de son empreinte une bonne partie de l'actuelle production nippone, voilà que resurgit des entrailles de Neo-Tokyo un prototype d'une adaptation prévue sur Mega Drive, mais qui n'aura malheureusement jamais vu le jour.

Est-ce donc ça, la magie qui caractérise la fin de l'année calendaire ? Après tout, Akira entame son récit en l'an de grâce 2019, et certains y verront sans doute là un signe, tandis que les autres se contenteront de poser leurs yeux admiratifs sur pas loin d'une heure de gameplay d'Akira, la version Mega Drive disparue dans les méandres de l'histoire des projets annulés.

Développé par Black Pearl Software dès 1993, Akira devait sortir en 1995, alors que la Saturn tentait déjà de sauver les meubles. Nous n'allons pas ici refaire l'histoire, et vous raconter ce qui aurait pu se passer, mais plutôt vous offrir cette vidéo, qui nous dévoile en plus de cinématiques (trop) superbement animées pour le support de très nombreuses phases de gameplay. C'est à croire que Kaneda et Tetsuo ne savent vraiment pas tenir en place, puisqu'Akira déroulera tour à tour des phases de moto à la Hang-On, de l'exploration à la première personne entre dungeon crawler et FPS à l'ancienne, ou encore de la plateforme mâtinée d'action sur un axe en deux dimensions. Vous en voulez encore ? Ça tombe bien : le jeu propose également des simili séquences de shoot'em up, ou encore des séquences isométriques aux faux-airs de RPG.

Rappelons qu'il ne s'agit là que d'un prototype, qui semble tout de même nous emmener jusqu'à la séquence du stade olympique, excusez du peu ! Vous ne vous étonnerez ainsi pas trop de découvrir que la musique s'avère souvent absentes, tout comme certains ennemis, et que la phase finale n'est tout simplement pas jouable.

Voilà en tous cas une jolie trouvaille venue d'un temps jadis que nous aurions très franchement bien aimé découvrir à l'époque. Dans notre monde bien éloigné de Neo-Tokyo (quoique), le manga d'Otomo sera bientôt adapté en série animée, qui s'attardera cette fois à véritablement suivre la trame du manga. C'est donc ça, 2019 ?