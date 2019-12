Fairy Tail dévoile sa jaquette et le contenu de l'édition collector : Du maillot de bain sinon rien

Les fans de manga ont de quoi se réjouir en ce moment : entre Dragon Ball Z : Kakarot, One Piece : Pirate Warriors 4 ou encore My Hero : One's Justice 2, l'époque est plus que propices en adaptations vidéoludiques. Mais il ne faudrait pas non plus trop vite oublier Fairy Tail, qui sort aujourd'hui l'argument massue pour rallier à son panache blanc les fans, au moins japonais.

Koei Tecmo poursuit sa promotion de la nouvelle adaptation de l'oeuvre de Hiro Mashima en révélant d'un coup d'un seul le visuel qui servira à la jaquette du titre, mais pas que. L'édition limitée Guild Box, disponible sur Amazon Japan, proposera en plus du jeu, d'une série de trois cartes en 3D et d'auto-collants thématiques un poster, jusqu'ici resté mystérieux.

Et c'est donc en ce 24 décembre que l'éditeur lève également le voile sur ledit poster, qui parlera nécessairement au Joniwan qui sommeille en vous, puisque l'on y découvre donc Lucy, Erza, Wendy et... Plue en maillots de bain, parce qu'il fallait au moins bien ça. Le visuel disponible dans notre galerie d'images est tout de même signé de la main du maître Mashima.

Mais ce n'est pas tout : une Edition Numérique tout aussi limitée inclura quant à elle un costume tiré du jeu Atelier Ryza pour Lucy, qui ne daigne pas encore le porter. Cette édition numérique sera pur le coup bel et bien disponible en Europe à la sortie de Fairy Tail, prévue pour le 19 mars 2020 sur PlayStation 4 et Switch.