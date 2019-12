Hideo Kojima retrouve d'anciens docs sur Death Stranding en bossant sur son "nouveau projet"

Hideo Kojima ne semble jamais s'arrêter. A peine son dernier titre Death Stranding terminé et sorti sur PS4, et surtout après en avoir assuré la promotion à travers le monde, le voilà déjà reparti vers de nouvelles aventures, son "nouveau projet" comme il l'appelle.

Et c'est justement en se lançant dans l'écriture préparatoire de son nouveau projet dont ous ne saurons évidemment rien pour le moment, que le touche à tout nippon, est tombé ou retombé sur des images provenant de son dernier bébé, Death Stranding, sorti le 8 novembre dernier sur PS4.

C'est en tout cas ce qu'il explique sur Twitter avec les images en question visibles dans notre galerie :

While I was writing the concept for the next project I found the old documents in my computer, I miss those early days of working on DS presentation doc. pic.twitter.com/ZnSSXwslr9