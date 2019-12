Sonic le Film : Une nouvelle vidéo explique comment le hérisson contrôle ses pouvoirs

Les scénaristes de tous poils ne le savent que trop bien : le problème avec les adaptations opportunistes qui caractérisent une bonne partie de l'actuelle production cinématographique américaine, c'est qu'il convient de trouver des justifications pour des éléments qui s'en passaient très largement jusqu'ici, merci pour eux.

Par exemple, vous étiez-vous déjà demandé comment Sonic the Hedgehog parvenait à maîtriser sa vitesse ? Et bien non : notre héros supersonique fend l'air avec classe et nonchalance, parce que le gameplay du premier épisode misait beaucoup sur la sensation de rapidité, pour contraster avec un certain Super Mario Bros., et cela nous suffisait largement.

Mais voilà, il semblerait que l'idée de porter sur grand écran les aventures du hérisson bleu eût été jugée utile et pertinente, et il faut donc trouver une back story qui va bien au héros récemment sorti du sable. Il se trouve que le service marketing a des chaussures à vendre, fruit d'une collaboration avec une marque féline, et que le film pourrait ainsi rappeler à tous les jeunes que celles de Sonic sont vraiment chouettes.

Voilà pourquoi une vidéo aussi courte qu'inédite vient d'être postée par Paramount Australia, qui nous révèle que sans ses grolles rouges et blanches, impossible pour notre héros de maîtriser ses pouvoirs à la perfection :

Allez, rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir que le hérisson a pris le soin d'assassiner Mickey Mouse pour lui dérober ses gants blancs, et ainsi acquérir une partie de sa force... Ou pas.

Sonic The Movie est prévu pour débarquer à toute vitesse sur vos écrans le 12 février 2020.