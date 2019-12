NBA 2K20 : Gagnez les sneakers exclusives Kobe V Protro 'Chaos' GE

Kobe Bryant qui a pris sa retraite (dorée) des parquet NBA en 2016, continue de faire les beaux jours de la NBA virtuelle, et notamment la série de 2K. Dans NBA 2K20, il est même possible d'obtenir ses shoes virtuelles, à condition de faire précisément ce qu'il faut durant une période limitée.

En effet, les amis, à partir de ce jeudi 26 décembre à 15h et jusqu'au jeudi 2 janvier 2020 14h59 59sec PRECISES, les joueurs qui dépasseront le score Christmas Day de Kobe Bryant de plus de 42 points dans un match du mode Nation Mon JOUEUR en plus de le remporter, débloqueront une paire de chaussures virtuelles Kobe V Protro 'Chaos' GE en édition limitée pour leur mode MONJoueur.

Vous l'imaginez aisément, ce programme exclusif comme on dit, est le fruit d'un partenariat entre Nike et NBA 2K pour diffuser des éditions limitées de sneakers "liées à l'achèvement de défis en jeu tout au long de la saison NBA".

Et tout ceci ne sera présent que sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Voilà.