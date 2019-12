Red Dead Redemption 2 : Les ventes Epic Games Store de novembre révélées

Depuis le 5 décembre, Red Dead Redemption 2 a est disponible sur Steam. Mais auparavant le gros des ventes se sont faites via Epic Games Store et le launcher Rockstar, depuis le 5 novembre. L'analyste SuperData nous dévoile les chiffres de ventes.

Selon SuperData, Red Dead Redemption 2 s'est vendu à 408 000 exemplaires sur l'Epic Games Store en novembre. À titre de comparaison, Borderlands 3 s'est vendu à d'1,78 millions d'exemplaires depuis septembre sur la même plateforme.

Le chiffre peut paraître donc un peu faiblard pour un titre de cette envergure, mais il est important de noter que le jeu est aussi vendu sur le launcher Rockstar et est arrivé un peu plus tard sur Steam. On sait que beaucoup de joueurs ont pu attendre une sortie sur la boutique de Valve. Sans compter que l'application de Rockstar a aussi son petit (gros) succès.

Et quand on sait que le jeu dans sa globalité s'est vendu à plus de 26 millions d'exemplaires sur Xbox One et PS4 (avant la sortie PC), nul doute que le jeu va continuer tranquillement son bout de chemin.

