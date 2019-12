Ubisoft : Un jeu non-annoncé annulé après 3 ans de développement

Après les résultats assez peu convaincants du dernier trimestre, il semble qu'il y ait du mouvement chez Ubisoft. Un développeur montréalais qu'un projet avait été abandonné.

Louis de Carufel est un programmeur officiant chez Ubisoft Montréal. Il y a quelques jours, sur son compte Twitter, il a révélé que la structure québécoise connaissait quelques turbulences, avant de se rétracter - ou d'être forcé à le faire.

Je viens juste d'apprendre que le projet sur lequel je travaillais depuis trois ans a été annulé. C'est une nouvelle difficile à encaisser, car j'ai travaillé avec tous ces gens durant environ 7 ans, et nous avions commercialisé ensemble Watch Dogs et Watch Dogs 2. Cependant, travailler à Ubisoft Montréal est une bonne chose, car personne n'a perdu son travail.



Chacune des plus de 200 personnes de l'équipe a été replacée sur un projet existant (il y en a plus de 15). Nous avons tous été invités à choisir lequel nous préférons. C'est difficile, mais désormais, j'y vois l'opportunité d'apprendre sur un nouveau moteur et rencontrer de nouvelles personnes.



Certains de ces projets sortiront en 2020, mais d'autres débutent tout juste. Cela va être un choix difficile.





Une mauvaise nouvelle donc mais sans conséquences trop fâcheuses puisque les développeurs sont toujours en poste chez le géant français. Selon Jason Schreier, journaliste américain bien informé et figure de Kotaku, le jeu en question était un Destiny-like. Pourrait-il s'agir du projet Pioneer, teasé dans Watch Dogs 2 et qui en début d'année était déjà déclaré mort et enterré (Ubisoft aurait annulé le projet teasé dans Watch Dogs 2) ? Peut-être Ubi s'exprimera à ce sujet prochainement, qui sait.

