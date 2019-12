Huawei VR Glass : Huawei lance des lunettes de réalité virtuelle en Chine

Huawei se lance dans la réalité virtuelle avec les Huawei VR Glass. Un casque ? Non mais des lunettes de réalité virtuelle, et pour l'instant uniquement disponibles en Chine.

Il coûte 2 999 yuans soit environ 385 euros, il pèse 166 grammes, il se nomme le Huawei VR Glass. Comme son nom le laisse deviner, il ne s'agit pas là d'un casque comme on a l'habitude d'en voir mais de lunettes de réalité virtuelle, du coup forcément plus confortable.

On dirait presque les lunettes du film Ready Player One avec une forme plus traditionnelle, ne trouvez-vous pas ? Coté caractéristiques, on est sur une résolution d'écran de 3 200 x 1 600 pixels, un champ de vision de 90 degrés et un taux de rafraîchissement de 70/90 Hz.

Hélas il n'y a pour l'instant aucune date de sortie concernant l'Occident. Mais si le casque fonctionne comme voulu dans l'Empire du Milieu, peut-être aurons-nous une chance de voir le produit débarquer en Europe un jour.

La vidéo ci-dessus vous donnera en tout cas un premier aperçu du fonctionnement de la chose.