Deliver us the Moon s'offre du RTX et du DLSS, la vidéo

Le thriller spatial Deliver Us the Moon s'offre les bienfaits des technologies Nvidia et/ou optimisée par Nvidia à savoir le RTX et le DLSS.

Nvidia a donc travaillé en collaboration avec KeokeN Interactive pour créer des effets de lumière réalistes pour Deliver Us The Moon. KeokeN a ajouté les reflets et ombres ray-tracés pour offrir des rendus photo-réalistes mais aussi la technologie NVIDIA DLSS pour booster les taux de rafraîchissement.

Dans ce jeu les environnements et l'atmosphère sont évidemment propices aux reflets et ombres ray-tracés notamment à cause des matériaux utilisés pour tout ce qui concerne l'environnement spatial. Le titre utilise également des ombres ray-tracées pour améliorer leur précision en tant qu'ombtes projetées à partir de diverses sources de lumière.

Ainsi en combinant les textures d'ombre et ray-tracing, les scènes avec des ombres épaisses peuvent être rendues avec un niveau de détail plus élevé. La vidéo ci-dessus vous en donnera un exemple.

Le titre est disponible depuis le 10 octobre 2019 sur PC.