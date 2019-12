AO Tennis 2 montre son Editeur en vidéo + mode Carrière

BIGBEN et le studio Big Ant nous présentent ce jour l'outil de customisation d'AO Tennis 2, second volet du jeu officiel de l'Open d'Australie, à travers une toute nouvelle vidéo. Ainsi que le mode Carrière que nous avions oublié en cours de route.

De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien à l'aide de son interface, AO Tennis 2 met à disposition de la communauté de joueurs une "infinité de combinaisons possibles pour laisser libre cours à son imagination et créer des contenus inédits : joueurs, stades et scénario".

On nous promet qu'il sera possible de personnaliser les joueurs "jusque dans les moindres détails" l'apparence de son joueur à travers de nombreux éléments : taille, visage, tenue complète et même création de logo.

Comme le veut cette époque formidable, il sera aussi possible de partager ses créations en ligne via une interface multiplateforme. Dès le 9 janvier, date de sortie du titre, elle donnera accès à tous les éléments déjà produits par la communauté du premier volet d'AO Tennis.

En fait, dès aujourd'hui, il est possible de télécharger AO Tennis 2 Tools sur PC via Steam. Cette application gratuite permet de se lancer dans la création de vos propres contenus et de les partager en ligne afin qu'ils soient disponibles sur toutes les plateformes dès la sortie d'AO Tennis 2.

AO Tennis 2 est attendu le 9 Janvier 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.