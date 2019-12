Hellblade 2 : Ninja Theory lève le voile sur les compositeurs de la bande-son du jeu

Que vous choisissiez de l'appeler Xbox Series X, ou plus simplement Xbox, histoire de coller avec la version officielle de Microsoft, vous savez que la prochaine bécane du constructeur américain accueillera quoi qu'il arrive la suite d'un certain Hellblade : Senua's Sacrifice, qu'il nous tarde de découvrir...

Dévoilé en même temps que ladite console au blase resserré, Senua's Saga : Hellblade 2 nous a pris par surprise, bien que n'étant plus des gamins. Et si le trailer d'annonce diffusé lors des Game Awards a scotché notre cher Plume par son rendu qui retourne la rétine, d'autres auront préféré retenir la musique l'accompagnant.

Derrière le morceau "In Maidjan" se cache Heilung, un groupe de folk expérimentale danois (si si, on a vérifié), qui maîtrise comme vous l'aurez compris le chant guttural comme pas deux. Propulsé compositeur officiel par Ninja Theory, Heilung s'est fendu d'un premier communiqué officiel auprès du site Revolver :

C'est avec la plus grande joie et un plus profond respect que nous pouvons enfin révéler que Heilung collabore avec Ninja Theory sur la bande originale de Senua's Saga: Hellblade II.



Dès la toute première rencontre avec le co-fondateur et directeur créatif Tameem, le directeur commercial Dominic, et le designer audio David, nous avons découvert que bien que travaillant sur des plateformes très différentes, notre noyau est très similaire.



Heilung et Hellblade sont profondément inspirés par la nature et l'histoire, et visent à altérer votre état d'esprit. Nous avons hâte de vous présenter cet enfant hybride, né d'une rencontre entre les esprits anciens et la technologie de demain.

Le morceau In Maidjan était tiré de leur premier opus, Ofnir, auto-produit en 2015, un album qui vise selon le groupe à plonger l'auditeur dans un état de relaxation. La relaxation dites-vous ? Voilà un terme auquel on ne pense pas spontanément lorsque l'on évoque Hellblade...

Senua's Saga : Hellblade II est prévu sur "Xbox" pour la fin de l'année 2020.