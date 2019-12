Epic Games Store va se doter de nouvelles fonctionnalités

Pour l'instant l'Epic Games Store est loin d'être au niveau des autres plateformes en termes de fonctionnalités et d'ergonomie. Pour cette raison, Epic va améliorer les choses, afin notamment de faciliter la navigation .

À voir aussi : Epic Games Store : Toujours plus de jeux gratuits en 2020 ? Epic botte en touche

Epic Games est actuellement en train de travailler sur la liste des souhaits (qui est si utilisée sur Steam) permettant ainsi d'ajouter un jeu du magasin dans une liste personnelle. Mais pour Epic cette feature semble représenter plus de travail que prévu donc il va sûrement falloir encore attendre quelques mois de plus.

Ce qui va arriver en priorité et qui est très demandé par les joueurs c'est le fait de pouvoir mettre des avis sur les pages des produits. Dans un premier temps uniquement la presse pourra donner son avis et plus tard ça sera au tour de la communauté. Étrange que cela ne soit pas d'office disponible.

Plus tard à une date indéterminée on pourra compter sur le support des mods, les succès, l'amélioration du fil d'actualité. Bref nous sommes encore assez loin d'avoir une expérience optimale, mais Epic y travaille et vu leurs moyens, risquent sans aucun doute d'arriver à leurs fin d'ici quelques temps.