Samsung : Un prototype d'un autre smartphone pliable en fuite, les images

Le smartphone pliable est-il vraiment l'avenir ? En tout cas Samsung semble s'y investir à fond, et un prototype est même 'en fuite" via des photos volées d'un certain Wang Benhong.

C'est via le site chinois Weibo que l'on peut découvrir une série de photos volées (voir notre galerie) dans laquelle on peut y voir un prototype de smartphone pliable de chez Samsung. Contrairement au Galaxy Fold qui est commercialisé depuis quelques temps maintenant, celui-ci s'ouvre à la verticale et il ne semble posséder qu'un seul écran.

Derrière l'écran principal on peut en effet voir un mini-écran permettant d'afficher l'heure et la date. Evidemment ça reste un prototype. Et d'ailleurs il n'y a aucune mention du logo Samsung sur le châssis ou ailleurs.

De prime abord on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous un écran cassé. Reste à voir ce que cela donnera dans les prochains produits officiels de la marque en termes de design.