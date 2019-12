The Game Awards 2019 : Un record de diffusion en live annoncé

La cérémonie des Game Awards 2019 a réuni un paquet de monde, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, si l'on en croit les derniers chiffres donnés par le Twitter Officiel de l'événement. Voyons ceci de plus près.

Comme un tweet vaut parfois bien mieux qu'un long discours fatiguant et bien lourd, voici donc le message de quelques caractères à peine, annonçant la nouvelle, qui spécifie bien le nombre de streamings dans le monde, et non pas le nombre de "viewers" effectif devant son écran :

The numbers are in: #TheGameAwards delivered a record 45.2 Million livestreams this year, up 73% over last year's results. Thank you for watching and supporting video game's biggest night. We will see you in 2020! pic.twitter.com/gbVor2f92S