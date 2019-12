Le mode nuit "anti lumière bleue" finalement pas si bon pour le sommeil ?

Mode nuit, anti-lumière bleue... On sait que la plupart des téléphones et de plus en plus d'écrans possèdent ce système permettant théoriquement d'améliorer la qualité du sommeil (en plus d'être meilleur pour la vue de manière générale). Il se pourrait en fait que pour la partie sommeil, le système ne soit pas si bon que ça... Explications.

L'Université de Manchester a en effet réalisé une étude sur le fameux mode nuit des smartphones et de certains écrans (tablettes, etc). Celle-ci met en évidence que les couleurs chaudes utilisées par le mode nuit n'aident non seulement pas à trouver le sommeil mais qu'en plus elles pourraient être contre-productives et néfastes.

Vous avez sans doute déjà remarqué que ce fameux mode a souvent tendance à apporter des couleurs chaudes et à jaunir l'image tel un filtre. Eh bien elles sont en fait (selon l'étude) plus mauvaise pour le sommeil. En effet grâce à divers tests sur... des rongeurs, les chercheurs se sont rendus compte que les couleurs bleues (froides) produisaient de plus faibles effets sur le sommeil.

Le docteur Tim Brown responsable d'une partie de l'étude explique :

L'opinion générale que la lumière bleue a le plus fort effet sur l'horloge (ndr : horloge biologique) est erronée ; en fait, les couleurs bleues qui sont associées au crépuscule ont un effet plus faible que la lumière blanche ou jaune d'intensité équivalente.

Grosso-modo l'organisme assimile les lumières "chaudes" comme si elles venaient du soleil et donc de la journée. Ce qui aurait tendance à vous maintenir éveillé.

Voilà de quoi retourner le cerveau et de se forcer à éteindre son écran pour de bon 20 min avant de se coucher.