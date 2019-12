PlayStation Now : Trois jeux ajoutés en janvier 2020 dévoilés, et c'est pas d'la daube !

Chaque mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 va encore récupérer de très bons jeux pour le début d'année prochaine.

La liste est déjà longue. Plusieurs centaines de titres. Mais que voulez-vous, il faut consommer, tout le temps, sans relâche. Et rattraper ce qui peut l'être lorsqu'on en a l'opportunité via les différents programmes qui évitent de payer plein pot.

Alors trois de plus pour le PlayStation Now, même si vous n'avez pas le temps, il va falloir le trouver.

À partir du 2 janvier 2020, vous trouverez sur le service :

Difficile de bouder avec de tels noms. Un jeu en monde ouvert beau comme pas permis et acclamé par la critique, un Uncharted plus féminin, plus condensé et peut-être même encore plus cool que le quatrième épisode et un très puissant jeu à base de cuisine. Que demande le peuple ?

Peut-être que ça reste éternellement ? Eh non, ce ne sera pas le cas. Si Overcooked! 2 restera, Horizon et Uncharted disparaîtront comme par enchantement le 7 avril 2020.

On prendra soin de rappeler que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 14,99€, ou de 99,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à la ludothèque de plus de 700 jeux en illimité pendant 7 jours.