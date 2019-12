Batman The Telltale Series Shadows Edition annonce sa disponibilité en vidéo

Bien que l'on soit à peine remis de la résurrection de Bigby pour 2020 avec The Wolf Among Us - Saison 2, les cendres de Telltale dansent encore autour de nous avec la réédition, disponible, d'un autre jeu narratif de la compagnie décédée l'an dernier.

Comme vous le savez peut-être, une bonne partie des anciens de Telltale ainsi que quelques-une des licences qui étaient en sa possession sont passées sous le giron de LCG Entertainment. Et ça ne chôme pas, puisque le Croisé Capé est de retour, en tête de char d'un catalogue qui compte bien se recomposer.

Batman : The Telltale Series - Shadows Edition est disponible sur Steam et Xbox One - bientôt sur l'Epic Games Store, sur PS4 et Nintendo Switch. Il ne s'agit ni plus ni moins que de deux saisons du Batman de Telltale, avec quelques modifications termes de gameplay et de textures, nous dit-on.

Est ajouté au bundle un mode Shadow, qui glisse un filtre noir et blanc s'autorisant quelques couleurs de temps à autre, façon Sin City. Celui-ci pour les possesseurs du jeu d'origine, se manifeste sous la forme d'un DLC à télécharger... pour 3,99 euros.