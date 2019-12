Planet Zoo : Le pack Arctique est disponible, la bande annonce glacée est là

Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux venant du froid et de l'Arctique plus précisément, puisque le bien nommé Pack Arctique pour Planet Zoo est d'ores et déjà disponible. L'occasion pour les gestionnaires en herbe, d'affronter plusieurs scénarios et veiller au bien-être de ces animaux qui aiment la glace.

Premier DLC pour Planet Zoo , il s'agit ici de s'attarder sur le Pack Arctique (et comme son nom l'indique) sur les animaux de la zone polaire arctique, qui ne sont autres que :

Le mouflon de Dall

L'ours polaire

Le loup arctique

Le renne

Et avec tout ça, plus de 200 nouveaux éléments de constructions et bâtiments abordant la thématique en question ainsi que deux nouveaux scénarios, l'un en Norvège et l'autre au Mexique.

Maintenant les fans attendent de pied ferme les animaux marins et les oiseaux. Le jeu est disponible sur PC depuis le 27 novembre 2019.