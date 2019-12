No Man's Sky : La nouvelle mise à jour connaît la musique

Ce sont souvent les choses les plus futiles qui s'avèrent, au final, indispensables. Vous ne saviez pas que vous aviez besoin de créer du bon son dans No Man's Sky ? Raison de plus pour vous en rendre compte maintenant.

La nouvelle mise à jour de No Man's Sky ajoute un nouvel appareil révolutionnaire. Alors ce n'est pas avec lui que vous allez atteindre le centre de l'univers en un battement de cil ou accéder à la connaissance absolue de l'univers, mais au moins, cela pourra vous divertir, ainsi que vos amis de l'espace.

ByteBeat est un objet dans lequel se cache une application de création musicale. Il faudra récupérer les plans de construction, puis une fois installé dans votre base et alimenté, il jouera une musique générée de façon procédurale. Et vous pourrez ensuite tout personnaliser à votre sauce. Ce n'est évidemment pas la seule chose qui est ajoutée avec l'arrivée de la mise à 2.24, d'ores et déjà disponible. Pour tout ce qui concerne le patch notes long comme le bras, rendez-vous sur le site officiel.

No Man's Sky est disponible sur PS4, Xbox One et PC.